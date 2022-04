Escena de la operación Jaque.

Íngrid Betancourt lo ha expresado en varios espacios: su nombre, historial y lo que representa es un guiño para ganar adeptos en los votantes de derecha. Pero vemos cómo ese espectro ha perdido popularidad y simpatías en los últimos años. ¿Cómo planea reinventar las banderas políticas de la derecha?

Pienso que más que reinventar las banderas políticas de la derecha es importante pensar en la recuperación de la confianza de las instituciones. Nos encontramos en una época en la cual existe mucho escepticismo y desconfianza hacia la función pública. Nuestro proyecto político es un proyecto basado en la unión del país, de personas con tendencias, pensamientos e incluso ideologías muy diversas, pero quienes confluimos en intereses nacionales que van mucho más allá de una definición simplista de izquierda y derecha. Aquí lo que nos convoca es un propósito común de construir país alrededor de un eje vital como lo es la lucha contra la corrupción.

“Jaque a la corrupción”, es su lema. ¿Cómo acabar un mal que está tan incrustado en nuestra sociedad?

Desde la campaña hemos propuesto una serie de reformas necesarias y urgentes para enfrentar este flagelo. Hemos recalcado que nuestro proyecto se basa en cuatro ejes: justicia anticorrupción; educación y cultura de transparencia; meritocracia efectiva y fortalecimiento de procesos institucionales; e implementar tecnologías en la lucha contra la corrupción.

¿La exacerbación de causas como el racismo o el feminismo la considera un resultado del populismo y la demagogia?

Sin negar que pueden presentarse casos de racismo o discriminación de manera aislada y particular, reitero que, a pesar de nuestras deficiencias como sociedad, Colombia adolece de un problema estructural de racismo, sexismo y cosas parecidas. En primer lugar, sería importante precisar que la reclamación de cualquier grupo para la reivindicación de los derechos siempre será válida dentro de un estado de derecho, siempre y cuando se haga de una manera pacífica y que no vaya en contra de las leyes; lo que no es aceptable y que le hace un daño impresionante a la sociedad es aprovecharse de las diferencias, derivadas de condiciones de género o color, para crear odios y al final llevarnos a una sociedad de extremos, en la cual no exista la posibilidad de encontrarnos en medio de las diferencias. He visto siempre un país de oportunidades para todos.

¿Fue el cerebro de la Operación Jaque, cuenta con la experiencia para combatir la inseguridad y a los actores criminales, en su Gobierno cómo se luchará al terrorismo urbano, rural y al narcotráfico?

Primero quiero aclarar que el éxito de la Operación Jaque es el resultado de un trabajo en equipo que integró muchos esfuerzos y riesgos de muchas personas. Yo simplemente fui un participante más que comandó el grupo que llegó por los secuestrados.

Ahora, respecto a las inquietudes del tema de seguridad, es importante entender cuáles son las dinámicas criminales que se presentan en cada manifestación especifica de criminalidad y terrorismo, indiscutiblemente la inteligencia juega un papel relevante, pero la investigación criminal tiene un papel determinante, no solamente para tomar medidas de tipo reactivo, si no para poder caracterizar esas cadenas criminales y lograr prevenir o anticiparse a las intenciones de las amenazas. Hay que hacer un esfuerzo de depuración, profesionalización y fortalecimiento mayor a la inteligencia del estado para anticipar los ataques y para identificar y desarticular las estructuras.

La presencia del estado en áreas rurales y remotas no puede ser militar o policial exclusivamente, sino llegar con educación, salud, inversión, infraestructura y el desarrollo para acabar el desarraigo. Pero recordemos que gran parte de ese atraso se lo debemos a las mafias de la corrupción que han coartado los recursos de generaciones enteras en muchas regiones. Lo observé desde joven como subteniente patrullando las regiones y lo sigo observando con tristeza hoy, treinta años después.

Hay que enfrentar el narcotráfico decisivamente pues está comprobado que es el combustible de la violencia. Ofrecer oportunidades generosas y realistas para quienes deseen reincorporarse a la sociedad abandonando los grupos armados organizados. Todo lo anterior marcha inexcusable y definitivamente con una reforma a la justicia que enfrente la impunidad, factor corrosivo dentro del orden social y que muchas veces es manifestación de corrupción al interior de la rama ejecutiva.

¿Está de acuerdo con la legalización de la droga? Íngrid Betancourt reconoció hace unos días haber consumido marihuana...

El problema de las drogas es complejo y como tal hay que aceptarlo para poderlo enfrentar. Considero que la legalización no soluciona el problema, no está demostrado que le legalización de las drogas acaba con el negocio, pero sí incentivaría el consumo, es una decisión que implica mucha responsabilidad. Lo que sí considero y es algo en lo que coincidimos con Íngrid, es que se debe reevaluar el paradigma de la lucha contra las drogas y avanzar hacia una despenalización gradual; diversificar el empleo de los cultivos es importante e implicaría que el mayor uso de cultivos no sería en la producción de alcaloides.

Así mismo, se debe lograr un acuerdo regional y global que permita abordar la producción, el trafico y el consumo de drogas ilícitas desde un enfoque integral. Esto es un asunto que requiere un debate nacional con estudios rigurosos, argumentos sólidos e investigaciones profundas que nos permitan respondernos varios interrogantes como país, por ejemplo: ¿qué imagen queremos proyectar internacionalmente como país? ¿Cuál reputación queremos ganarnos? ¿Qué es lo que se pretende legalizar? ¿El consumo? ¿La producción? ¿El comercio? ¿Toda la cadena del narcotráfico?

Las más importantes: ¿Cuál es la sociedad que queremos para el futuro? ¿Cuál es el impacto social en nuestra juventud de implementar esa medida? Es importante establecer cuál es el impacto económico de legalizar las drogas, y si acaso el recaudo en impuestos y el ahorro en acciones antidrogas compensarán el impacto en la salud pública y atención de pacientes con patologías consecuencia del consumo.

Es muy popular la propuesta de acabar el ESMAD, pero usted habla de su reforma y reestructuración de la relación con la ciudadanía. ¿Cómo lograrlo?

Tenemos un ESMAD muy competente, pero todo es susceptible de mejora, podemos profesionalizarlo aún más. Hay que optimizar sus acciones y complementarlas con inteligencia que permita la anticipación. Hay que dotarlos de herramientas tecnológicas que les permita garantizar el legítimo derecho a la movilización pacífica y enfrentar con contundencia la manifestación violenta.

El ESMAD es una fuerza que ha sufrido una estigmatización y lógicamente esto ha sido aprovechado por algunos sectores para hacer política, el ESMAD es una fuerza que actúa solo si se presentan hechos de violencia que alteren la seguridad y convivencia ciudadana, y que atenten contra los derechos colectivos o cuando se desencadena violencia por algunas personas que quieren desdibujar la protesta y llevarla a una confrontación violenta. La gran mayoría de protestas y manifestaciones se desarrollan en paz, y eso también lo entienden quienes en ellas participan.