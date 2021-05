Presencia de Dau en las manifestaciones

Desde el pasado 28 de abril, fecha que arrancaron las protestas en Cartagena y el resto del país, el alcalde Dau ha hecho presencia en las mismas. Este ha argumentando que lo hace con el único fin de garantizar la seguridad, tranquilidad, los derechos de los ciudadanos y que prevalezca el orden público.

Precisamente este miércoles, William Dau realiza un una inspección en los puntos de concentración de las marchas. (Lea aquí: Marchas y bloqueos: así avanzan en Cartagena las protestas de este miércoles)

El mandatario destacó el comportamiento de los ciudadanos, pues, pese a los bloqueos, no se han presentado altercados, ni actos de violencia y se ha respetado el paso de personas, carros y ambulancias con situaciones de urgencia.

“Salimos a hacer un recorrido por los sitios de Cartagena que están siendo bloqueados hoy por las marchas y por lo paros, encontramos el sitio totalmente bloqueado, están quemando unas llantas, pero tengo que manifestar que hasta ahora todo ha sido pacífico, no ha habido nada de violencia, cuando han pasado algunos vehículos o algo de urgencia lo están dejando pasar, no se está causando perjuicio a nadie, se está impidiendo un poco la actividad comercial, pero me parece que a la gente hay que dejarla manifestar”, expresó Dau.

Las manifestaciones están programadas para terminar a las 6 de la tarde, por lo cual, durante el resto del día, el burgomaestre aseguró que se mantendrá vigilante a las mismas.