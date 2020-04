Procuraduría evalúa denuncias contra Dau tras pelea con concejales

El Ministerio Público detalló a El Universal que ya han recibido varias quejas por las palabras subidas de tono del burgomaestre, tratando de “hijueputas” y “maricas” a los concejales, sin embargo, hasta el momento no se ha abierto una investigación formal por su actuación ni se ha confirmado una suspensión provisional por tres meses, como está circulando en redes sociales.

Es de recordar que tras el desafortunado episodio, el alcalde William Dau se disculpó públicamente por su comportamiento y reconoció actuar bajo “provocación” del mismo cabildo. (Lea aquí: “Ellos me provocaron, me volaron la piedra”: Dau sobre discusión con el Concejo)

“Le pido disculpas a la ciudadanía cartagenera por los términos soeces que utilicé, pero sí, fui provocado por el Concejo. Ellos me volaron la piedra y tienen que ver las declaraciones anteriores a lo mío, no solo el pedacito que salió por Internet. Les canté la tabla. Es lo mismo que toda la ciudadanía cartagenera les quiere decir pero no han tenido la oportunidad y eso que todavía falta mas”, dijo.

Pese a este fuerte enfrentamiento, habitantes de Manga, Castillogrande, El Laguito y Bocagrande realizaron anoche un cacerolazo para manifestar su apoyo a William Dau.