“Hola Javier. Buenas tardes. Un anticorruptivo saludo. Óyeme, estoy boquiabierto. No puedo creer, por favor confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí, por el grupo de ustedes, cabeza de lista, que porque cuentas con el apoyo del alcalde, ¿de dónde salió ese cuento que tú cuentas con mi apoyo?, ¿que yo te voy a apoyar, que voy a recomendar que voten por ti? Tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez. A esas sí las apoyo”, dice Dau en una parte del audio.

En la grabación, el burgomaestre se refiere a una “traición” a sus candidatas y reitera a Javier Marrugo que no lo apoyará en las próximas elecciones.

“Precisamente Lidys Ramírez y Ana María González, quienes me presentaron a Javier Marrugo, lo trajeron a mi casa hace varios meses para invitarlo a formar parte de mi grupo, y obviamente sí, yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista (de Pacto Histórico a la Cámara de Representantes) teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra, y ahora no están ahí (...) no mijito”, dice el alcalde.

Al respecto, William Dau, consultado por El Universal en el momento en el que se conoció el audio, aclaró que se trató de una conversación privada y que ésta no da lugar a ninguna investigación.

“Yo estoy tranquilo. Ganas de hacer bulla. A mí lo que la ley me prohibe es salir a hacer política, promover, pero en privado puedo decir que mis simpatías son aquí o allá, y esa era una conversación privada. Esa no era una conversación que yo solté al público. ¿De dónde salió? No sé”, afirmó Dau.