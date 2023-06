Proceso 15.000: ¿quién habría dado la plata en la Costa para Petro?

Armando Benedetti y Nicolás Petro, en un evento de campaña.

¿De quiénes serían los 15 mil millones de pesos?

Mucha frustración ha sido expresada en las redes sociales debido a lo expuesto por Benedetti en relación con el supuesto ingreso de capitales non sanctos a una campaña que se vendió como una alternativa de cambio.

Armando Benedetti aseguró que si él habla todos podrían ir a la cárcel. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se escucha en uno de los audios.

Tras sentarse la polémica como un escándalo nacional que se volvió tendencia en todo lado, muchos se preguntaron sobre quiénes serían los supuestos financiadores costeños que se habrían ocultado debajo de la mesa.

En una entrevista con Vicky Dávila, Benedetti vincula a Nicolás Petro, diputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Petro: “Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”.

Recordemos que, en febrero pasado y también gracias a una entrevista con Semana, Day Vásquez (expareja de Nicolás Petro) contó que el hijo del presidente recibió plata para la campaña presidencial en la Guajira, de Santa Lopesierra (exnarco extraditado a EE. UU.); y en Bolívar, del empresario Alfonso Hilsaca, quien siempre ha negado este vínculo.