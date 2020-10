La administración del alcalde William Dau vuelve a estar en medio de convulsas corrientes debido a los acontecimientos de los últimos días, en los que hubo una suspensión, la petición de una renuncia y otras que están pendientes.

La marea empezó a subir para la administración distrital con la investigación al contrato de orden de prestación de servicios de la Primera Dama, Cynthia Amador, quien ha sido la mano derecha de William Dau. Fue su jefa de campaña en la carrera por la Alcaldía, y Dau dice que es la persona en la que más confía.

Pero ahora ella enfrenta una complicada situación luego que la Contraloría Distrital abriera un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, alegando que debería ganar $2,2 millones y no $7 millones porque dice que no cumpliría con las condiciones para ello, dejando ver que habría un detrimento de unos $33 millones.

La Alcaldía dijo que ajustará el salario como lo pide la Contraloría Distrital y que se pagarán los $33 millones, lo que permitirá que se cierre el proceso de responsabilidad fiscal (Cynthia pagará esos $33 millones). Sin embargo, todo no termina allí porque el proceso fue remitido a la Fiscalía y la Procuraduría, por lo que están en curso una indagación disciplinaria y otra penal por el mismo caso.

Y es que aquí se investiga otro hecho delicado, pues señalan que Amador habría presentado en su hoja de vida un documento que sería falso.

Lo más complicado para la administración ahora es que debido al caso de Cynthia, la Contraloría ordenó a la Alcaldía suspender a la secretaria General, Diana Martínez, pues señala que fue esta quien hizo los estudios para el contrato de la Primera Dama.

El martes, Dau cumplió la orden de la Contraloría y suspendió a Martínez, otra de sus funcionarias de confianza. El mandatario dijo que, aunque no comparte esta decisión y cree que todo se debe a una persecución política en su contra, le tocaba acatar esa disposición.

En la noche del mismo martes Dau anunció que mediante encargo dejó en la Secretaría General a Myrna Martínez, quien estaba como jefa de la Oficina Jurídica del Distrito, mientras Diana está suspendida.

Pero, qué dice Cynthia de toda esta situación. En una entrevista para El Universal, ella reiteró que se trata de una persecución política.

¿Cómo te sientes con esta decisión del reajuste?

Estoy tranquila, confiada y segura, mi motivación no es el dinero. A Cynthia la hace feliz servir, yo amo servir. Me duele la estigmatización de la que hemos sido víctimas por décadas. Dios me puso en esta posición para empoderar a mi gente, cerrar la brecha de esas dos cartagenas que tanto me duelen. Indudablemente, no voy a tener las mismas facilidades económicas, pero sé que como en todas las difíciles situaciones de mi vida, voy a salir adelante; Dios proveerá.

¿Qué opinas del proceso de la Contraloría en tu contra?, mirando que hay muchas personas que han salido en tu defensa por la labor que has hecho en las comunidades, fundamental para enfrentar la COVID-19.

Es persecución política. Desde que empezamos este gobierno todos los ojos están puestos en mi gestión, por ser la persona de más confianza del alcalde. Él lo ha manifestado más de una vez. Es una jugada para intentar desestabilizar el gobierno.

¿Ya fuiste notificada por el alcalde para que se haga el reajuste de tus honorarios y también del proceso de la Contraloría?

Realmente me enteré el lunes por redes sociales y mensajes de Whatsapp, donde me manifestaban total solidaridad. Ayer -martes- hablé con el alcalde y acepté liquidar el contrato y la realización de un nuevo contrato ajustado al valor que según la Contraloría debo ganarme. Ratifico que mi motivación no es el sueldo, mi motivación es la reivindicación de mi gente, que por años ha sido pisoteada.

¿Qué ocurrió con el certificado del que están diciendo que es falso? ¿Es verdad que lo presentaste o crees que alguien lo agregó a tus documentos para perjudicarte, o se está interpretando mal algo?

Yo siempre he actuado de muy buena fe, no tengo ninguna tacha al respecto. Para los aspectos legales que han actuado muchísimas personas que hoy no les gusta que esté aquí ni mucho menos están contentos con lo que hago, siempre estaré dispuesta a responder como corresponde en derecho y a dar las explicaciones legales. Creo en Dios y en la justicia, sé que pronto todo saldrá a la luz. Que sean los abogados y la justicia que demuestren lo que realmente está pasando.