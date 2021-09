Hace unos meses la Corte Suprema de Justicia le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público a Armando Benedetti, luego de la compra de varios inmuebles y manejo de recursos que generaron dudas con respecto a su origen y justificación frente a sus honorarios como senador.

En la tarde de este seis de septiembre, el mismo congresista anunció que presuntamente había una orden de captura en su contra, y que fue notificado de esta por ‘varias personas influyentes de este país’. Lo que consideró injusto y denunció falta de garantías. ‘El informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías, etc. No hay un testigo, no hay una sola prueba, solo conjeturas de los investigadores’, precisó en un trino.

Benedetti se dirigió, para ponerse en disposición de las autoridades, a la sede en Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación.

El político miembro del Pacto Histórico, coalición política conformada por líderes como Gustavo Petro e Iván Cepeda, reafirmó su confianza ante las instituciones, especialmente la Corte Suprema de Justicia, a la espera de certezas sobre el proceso.