Presidente Petro propone una “reforma agraria feminista” para el Urabá

El presidente Gustavo Petro Urrego anunció la implementación de una “reforma agraria feminista” en la región bananera de Urabá, que abarca principalmente los departamentos de Antioquia y Chocó. La propuesta busca que las mujeres sean las principales beneficiarias de las mejores tierras productivas de esta zona del país.

Durante el evento Mujeres por la Vida, que se realizó en Turbo, Antioquia, el jefe de Estado explicó que la reforma agraria implica no solo tener la tierra sino cultivarla y para ello se requiere de instrumentos, capital semilla, insumos, etc., y saber exactamente en dónde hacerlo.

El mandatario recordó que la reforma agraria es el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de entonces y la desmovilizada guerrilla de las Farc, por ello advirtió que la reforma agraria no puede hacerse en el desierto o en los páramos, sino que tiene que hacerse en la tierra fértil e improductiva, “y el Urabá tiene de ambas tierras”, explicó.

"El Urabá tiene, primero que todo, mucha tierra fértil, pero tiene unas tierras fértiles productivas y tiene unas tierras fértiles improductivas, latifundios de ganadería extensiva, producto de las violencias. Pero esas haciendas nosotros las queremos comprar para entregárselas al campesinado, y en primerísimo lugar a la mujer campesina", afirmó.

El presidente Petro aseguró que no ha entregado la primera finca en el Urabá a campesinos pobres, pero que la paz empieza a construirse cuando hay justicia social para que la gente pueda vivir bien, tener una vida digna, intensa y feliz.