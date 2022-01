El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la bomba que fue desactivada el viernes 21 de enero en un restaurante de Bogotá, que hace parte de los proyectos productivos de firmantes del acuerdo de paz y en la cual se hizo un evento del Pacto Histórico y se tenía previsto otro del partido Comunes. Lea: Policía de Bogotá verifica posible artefacto explosivo en Teusaquillo

El mandatario aseguró que su Gobierno no aceptaba ningún ataque violento en contra de partidos políticos y candidatos de las elecciones que se llevaran a cabo este año 2022, pero también pidió no hacer politiquería con la fuerza pública, eso debido a las declaraciones de integrantes de Comunes quienes afirmaron que no tienen garantías.

“Nosotros no podemos aceptar ningún acto de terrorismo frente a ningún partido político y frente a ningún candidato. Pero, claramente, también, quiero hacer un llamado a la sensatez y un llamado también a que no se haga politiquería, porque tratar de generar un ataque a la fuerza pública y al Estado, que brinda protección a quienes están en proceso de reincorporación”, afirmó el presidente a los medios de comunicación.

El presidente Duque además aseguró que los excombatientes que han venido haciendo política y están en proceso de reincorporación han tenido a su disposición la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Más cuando vemos el presupuesto de la UNP donde una gran parte de ese presupuesto se da para proteger personas en proceso de reincorporación, y también líderes de ese partido, a mí me parece que no es una actitud correcta salir a cuestionar al Estado”, afirmó Duque.