Presidente Duque inició ayer Gran Conversación Social Nacional

AGENDA DEL DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL

METODOLOGÍA

PLURALISTA

El jefe de Estado enfatizó en el carácter plural que tendrá esta Gran Conversación Nacional y la necesidad de que contemple una metodología que permita llegar a los territorios, recoger los reclamos y propuestas, y avanzar en la construcción de una agenda de trabajo común y de largo plazo.

“La conversación que nosotros queremos abrir es una conversación absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí.

“Hacerlo, además, con una metodología que nos permita llegar permanentemente a los territorios. Quiero estar en los territorios y escuchando. Escuchando a los ciudadanos, escuchándolos a ustedes, y que invitamos a este diálogo a jóvenes, a personas pertenecientes a nuevas expresiones ciudadanas, y que eso nos permita traducir su voz en decisiones que, quizá, están en sus planes de desarrollo o en la nuestra.

“O que, inclusive, se pueda trascender hacia iniciativas de políticas públicas, pero hacerlo sobre la base de esa responsabilidad. Nosotros hemos querido hacerlo a través de unos espacios de conversación temáticos, que no solamente involucren la presencialidad, sino que también tengan una plataforma ciudadana en donde los ciudadanos compartan sus propuestas, sus ideas, que las recojamos, que las sistematicemos, que tengamos, además, un cronograma”, explicó el mandatario nacional.