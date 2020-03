Presidente de la Asamblea de Bolívar pide cerrar fronteras municipales

“Considero y creo que para que el virus no se propague rápidamente en los municipios, lo que hay que hacer es cerrar las vías de penetración por vía terrestre y por vía fluvial, es decir que sea restringido, que solamente transite lo que sea estrictamente necesario, como el transporte de alimentos, las ambulancias, entre otros”, sostuvo el diputado Rodríguez.

“La verdad es que cerrando las fronteras en los municipios, en las cabeceras municipales, así como en las interconexiones de los corregimientos importantes”, agregó el directivo de la Asamblea.

“También es necesario que los alcaldes tomen las medidas necesarias para cerrar los municipios, para que la gente obedezca los toques de queda, los aislamientos sociales, que se obligue a la gente a que se quede en sus casas, en caso de que no se obedezca la medida gubernamental; es importante que todos los bolivarenses tomemos conciencia, de que esta pandemia es un caso grave, y que si los habitantes del departamento no colaboramos, no participamos masivamente acatando las reglas, nos vamos a contagiar todos”, aseveró el diputado del Partido de La U.