“Queremos recorrer el país, en ese trabajo tan importante de escuchar a la comunidad, eso es lo que me gusta. Estuve en la ciénaga de La Virgen en un emprendimiento comunitario muy interesante, donde este genera empleo para muchos jóvenes que están en la calle y otros que no tienen oportunidades. Y la seguridad se basa en eso: cuando hay progreso, mejora la seguridad, y eso es lo que causan estos emprendimientos. Me gusta ir directamente a las comunidades para conocer de primera mano estos proyectos”, explicó Toro, quien estuvo acompañada por varios miembros de su partido, como el senador cartagenero Andrés García Zuccardi.

Así mismo, Dilian Francisca Toro explicó que se reunirá con líderes sociales, mujeres, jóvenes y adultos mayores. También confirmó que charlará con diputados, concejales y con otros miembros del partido de La U en Cartagena y Bolívar.

Hay que recordar que la directora de La U está entre los exmandatarios que buscan consolidar una coalición que represente a las regiones, para así escoger a uno de ellos y presentarlo como candidato en las próximas elecciones a la Presidencia.

Entre los miembros de esta coalición figuran algunos líderes políticos de la Región Caribe como el exalcalde de Barranquilla Alex Char o el exgobernador de Bolívar Dumek Turbay.