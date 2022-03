El mototaxismo divide a la ciudad. El Distrito no da su brazo a torcer en lo que respecta a las restricciones viales de la práctica. El decreto seguirá rigiendo pese a los reclamos del gremio, apoyados por gran parte del Concejo Distrital bajo la tesis de que no es un problema de movilidad, sino un fenómeno social y económico.

David Barguil

“Ante el caos en la ciudad, le diría al alcalde William Dau que es importante tender diálogos con la ciudadanía que le permitan llegar a consensos, para con ello trabajar en un fin que sería darles otras alternativas de trabajo con mejores beneficios. Sin embargo, hemos visto el tema de las protestas, y debo ser enfático en que estas no deben llevar a acciones violentas. No podemos justificar la defensa de derechos causando afectaciones a otros, como son los usuarios de Transcaribe, los ciudadanos y los turistas”, indicó.

Íngrid Betancourt

Y agregó: “También tenemos que regular el tema económico de las personas que subsisten con dicha actividad, por lo que se deben dar unas pautas al respecto. Por otro lado, esto es un tema que afecta al medioambiente. Los mototaxistas pueden ejercer su labor con motos eléctricas que no contaminen, que vayan menos rápido”.

Para la candidata presidencial de Colombia Oxígeno, el mototaxismo es una realidad regional que ya no se puede desconocer, pero es una realidad que está creando muchos problemas por su informalidad, por lo que toca regularla. “Regularla desde la seguridad, entendiendo que algunos criminales pueden aprovecharse de la actividad para cometer delitos y esto afecta la ciudadanía y a los usuarios. Pero también toca regular a quienes prestan el servicio para que estos pasen de un régimen de informalidad y pasen a uno laboral formal, donde tengan acceso a la seguridad social”.

Federico Gutiérrez

Con respecto al caos en Cartagena por el paro de mototaxistas, señaló: “Yo respaldo la protesta social, que es un mecanismo válido para expresar la inconformidad, lo que yo rechazo es el vandalismo y los paros. El alcalde de Cartagena debe ejercer la autoridad y tomar las riendas de la ciudad. Los violentos no pueden paralizar Cartagena. A la gente se le debe garantizar la libertad de movilidad y su derecho de protesta pacífica”.

Y agregó: “Como presidente me comprometo a brindar mayores oportunidades laborales a los jóvenes colombianos, ellos deben contar con un empleo digno y formal. Es muy importante cuidar a nuestros empresarios, ya que ellos son los que crean el empleo. Propongo mayores beneficios para las empresas que brinden más oportunidades de calidad para los jóvenes”.

Para el exalcalde de Medellín, el fenómeno del mototaxismo en muchas ciudades corresponde a una realidad laboral en donde las opciones son “rebuscadas” por los ciudadanos. “En este sentido, debemos regular el mototaxismo, pero el problema en sí es la falta de empleos formales; los jóvenes no quieren dedicarse el resto de sus vidas a esta actividad, pero en este momento les toca porque no hay oportunidades”, expuso.

Jorge Robledo

Para el precandidato presidencial en la Coalición Centro Esperanza, el mototaxismo en Cartagena es la expresión de una crisis social muy profunda.

“Es la expresión del desempleo, primero que todo, de la falta de creación de riqueza. Es la salida informal a la pobreza y el hambre. Si no se modifican las causas que han llevado a esta situación, pues no es posible resolver los problemas. ¿Cómo lograrlo? Trabajar por revertir la situación de Colombia, un país donde no se crea empleo ni riqueza, por lo tanto, así nunca tendrá futuro. De ahí que yo insista tanto en que se necesitan modificaciones de fondo del modelo económico”, expuso Robledo.