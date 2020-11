“La ciudadanía está insatisfecha porque hay problemas de inseguridad, de insalubridad, nuevamente el COVID-19 está en auge, la malla vial está destrozada, no hay control de tránsito y la Alcaldía es un reality show donde el alcalde cree que está en un programa donde cree que es la estrella, y lo que se dedica es a pelear con funcionarios. La ciudad se merece un mejor destino”, espetó Díaz.

Explicó que el proceso de revocatoria solo se puede presentar después de un año del mandato del alcalde. Por ello, el comité que organizará todo presentaría la solicitud en enero ante la Registraduría.

Para que avalen la solicitud y se haga el referendo revocatorio, el comité tendría que recoger al menos unas 30 mil firmas de ciudadanos que no estén contentos con la administración del alcalde Dau.

Estas firmas tendrían que ser avaladas por la Registraduría y entonces sí se podría organizar el proceso de votación donde los cartageneros indicarían si están de acuerdo o no con que Dau siga en el mandato.

Responde el alcalde

Tras conocer la posición de Díaz, el alcalde William Dau salió al frente y dijo que esto lo tiene sin cuidado.

“Los malandrines están sangrando por la herida, están asfixiados porque no tienen nada. Cómo así que quieren hacer una revocatoria porque no he acabado con la pobreza y la corrupción en Cartagena en solo once meses, mandan cáscara. No entiendo qué es lo que se les pasa por la cabeza. Realmente, eso a mí me tiene sin cuidado”, respondió el alcalde.