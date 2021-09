El concejal Sergio Mendoza se refirió a una de las cifras preocupantes que dejó el estudio realizado por Cartagena Cómo Vamos: el 84% de los hogares cartageneros no cuenta con acceso al servicio de internet. Lea aquí: Cartagena Cómo Vamos: nuevo informe de calidad de vida 2021

“Tenemos una administración que pregona la posibilidad ser garantes de las buenas prácticas administrativas y transparentes en el acceso a la información para que el mundo se entere de lo que pasa en Cartagena, pero no es menos cierto que se incurra en corrupción cuando se roban los recursos del erario, que cuando negamos la posibilidad de garantizar acceso a la internet, cuando no hay inversión, cuando no hay ejecución o la materialización puntual de proyectos de gran impacto social”, dijo el concejal.