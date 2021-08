Lo rural, fundamental

“Si en Colombia no aclaramos la propiedad de la tierra, no vamos a tener la capacidad de hacer un verdadero desarrollo rural. La organización del mundo rural es fundamental para lo que vamos a hacer. El 76% de la actividad productiva en el mundo rural es informal. Tenemos que articular cadenas de micro y pequeñas empresas en ese mundo rural, ojalá encadenadas con grandes empresas del mundo del desarrollo agroindustrial. La peor institucionalidad que tiene el país está asociada con el Ministerio de Agricultura: no hay liderazgo en el mundo de la agricultura, hay una cantidad de instituciones, el clientelismo ha sido dueño de ese ministerio, no hay unas líneas claras y tenemos que resolver ese problema para poder avanzar respecto al desarrollo rural. Colombia debe pensar en la seguridad alimentaria y la pandemia lo ha demostrado”, dijo Fajardo, destacando la importancia de darle mayor independencia a las regiones y así evitar el centralismo.

Fusionar programas de transferencias

Apoyo a las Mipymes

Reforma política

Replantear los TLC

Las intervenciones las cerró Jorge Robledo, del partido Polo Democrático, quien también dijo que hay que impulsar la industria y el agro, aumentando la productividad de trabajo.

De igual forma, habló de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene Colombia: “Hagamos bien la minería, pero no hay que insistir en la falacia que hubo cuando se plantearon los TLC, de que no importaba que se acabara el agro o la industria porque íbamos a vivir solo de la minería, la inversión extranjera y el endeudamiento. Hay que exportar más y sustituir la importación, todo lo que podamos producir hay que producirlo. Podemos lograrlo con dos políticas: una, no aislarnos, pero no más tratados contra Colombia, no a un TLC con el sureste asiático porque nos arrasan lo poco de agro que nos va quedando y nos harían un daño inmenso en el desarrollo industrial. Hay que renegociar los TLC. Hoy se están arruinando por esos tratados todo el arroz y todos los lácteos, y vienen más desastres”. Finalmente, acotó que hay que subir los aranceles para defender la producción nacional de confecciones, luchar contra el contrabando y mejorar las relaciones con los países vecinos, como Venezuela.