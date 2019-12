Posiciones encontradas por contrato de alumbrado público

La historia se repite. Por segundo año consecutivo, Cartagena se debate entre quedar a oscuras o encontrarle una solución a la prestación del servicio de alumbrado público, el cual es administrado desde 1998 por la Concesión Iluminemos y termina el 3 de enero de 2020, cuando acaba la prórroga de un año que se le dio al contrato que finalizó en diciembre del 2018.

Para definir una solución a esta situación, ayer en el Concejo se realizó la audiencia pública del proyecto de acuerdo presentado por el alcalde (e) Pedrito Pereira, con el cual se busca una nueva prórroga, esta vez hasta por 9 años, al contrato de concesión y en la cual hubo opiniones divididas.

El alcalde electo, William Dau Chamatt, participó de la audiencia y expresó no estar totalmente de acuerdo con dicha prórroga, pues a su parecer nueve años es un “exabrupto”. (Lea aquí: William Dau se opone a renegociar contrato de alumbrado público)

Dau propuso que, de ser aprobada, sea máximo por seis meses, tiempo que el nuevo gobierno puede usar para abrir una licitación corta y en donde además participen empresas internacionales, como garantía para ejecutar un proceso transparente o determinar si el Distrito asume y maneja directamente el servicio.

“No soy quien legalmente tiene la decisión en sus manos; es claro que no podemos quedar en la oscuridad, pero eso no es justificación para empeñar a la ciudad durante nueve años más en un contrato que ha sido oscuro y cuestionado, me parece un exabrupto”, dijo.

Y añadió: “Soy partidario de que el servicio sea prestado por el Distrito, ese debe ser nuestro objetivo, sin embargo, para no dejar a la ciudad a oscuras se puede prorrogar la concesión pero por un breve período, o hacer un convenio interadministrativo con otra entidad para luego hacer una licitación. Hay diferentes alternativas y todas son técnicamente viables”.