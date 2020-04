¿Por qué están enfrentados sindicalistas y la personera?

“Trata mal a todo el mundo. A una persona que tuvo un problema de parálisis, ella le dice que es un ‘patuleco’ que no sirve para nada. A otro les dice: ‘pensiónate que ya estás muy viejo’; y una le dijo que ella no era indispensable. Ellos están dispuestos y han presentado queja ante el Ministerio del Trabajo para que se inicie la investigación. Por cosas menores han despedido a patrones”, indicó Marino Castellanos, funcionario de la Personería y presidente del sindicato Sinempecar.

De otro lado, Marino Castellanos señala que De Caro querría acabar con sindicatos en la Personería.

“Ha estado incitando a la gente para que se retiren de los sindicatos, bajo la premisa que los empleados del nivel directivo no pueden ser aforados, cosa que está contemplada en la ley, pero ya han habido fallos donde la jurisprudencia ha ido aclarando, que no solamente es que a ti te hayan clasificado así, es que cumplas con los requisitos de eso; que si eres del nivel directivo, para no poderte aforar tienes que tener un manejo de personal o manejo presupuestal, y acá en la entidad no tenemos eso, solo la personera, además de la directora financiera, el secretario General y el director jurídico.

“Ella dijo que había hecho una consulta, pero es mentira, lo que hizo fue pedir revocatoria directa de la personería jurídica de los sindicatos y de las personas que representamos a los sindicatos en la Personería. Nosotros tenemos el documento donde hizo esa petición”, explicó Castellanos.

Sin embargo, De Caro asegura que las cosas no son como las están mostrado los sindicalistas.

“Eso es falso. Lo que envié fue una solicitud de revocatoria directa de las actas, en donde sindicatos habían nombrado en sus juntas directivas a personas de libre nombramiento y remoción, mas esto es para aclarar si realmente pueden estar las personas de libre nombramiento que están vinculadas a la Personería como directivos de sindicatos o no. En ese proceso ningún empleado de la Personería ha sido removido de su cargo.

“El hecho de que yo como personera envíe al Ministerio del Trabajo una solicitud para que me aclaren si una persona puede estar aforada o no aforada a un sindicato, no significa que esta persona no esté asociada, tiene todo el derecho de estar asociada a un sindicato, pero no puede ser parte de la junta directiva de un sindicato. Y eso fue lo que me encontré cuando llegué a la Personería, seis sindicatos por las mismas 75 personas de planta, y estos tienen en sus juntas a las personas de libre nombramiento, cosa que me parece ilegal y eso es lo que solicito. Si el Ministerio del Trabajo considera que eso es legal, soy la primera en respetarla”, puntualizó De Caro.