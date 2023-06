¿Por qué culpan a un cartagenero de la caída del proyecto de cannabis?

Hay un aspirante a la Alcaldía de Cartagena que habla de “tres golpes”. Ese mismo número, pero golpes negativos, recibió ayer Gustavo Petro con las marchas ciudadanas contra su Gobierno, el hundimiento de la reforma laboral por falta de quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y la no aprobación en su octavo y último debate en el Senado del proyecto de ley que pretendía regular la comercialización de la marihuana para uso adulto.

Flórez, por su parte, indicó que su no asistencia se debió a razones familiares; no obstante, no logró escapar de las críticas y a una nueva polémica para su carrera política.

“El proyecto de Cannabis tuvo mi voto positivo en el debate definitivo de ayer, como se había acordado de forma previa con toda la bancada. De forma inexplicable se trató de anticipar la votación antier cuando no estaban todos los votos, pues no solo me ausenté yo sino también otros compañeros. Para aprobarse esta iniciativa se requerían votos adicionales a los nuestros”, expuso.