Y añadió: “Los recursos que pedimos del empréstito servirán para inversiones adicionales que no sacamos de la manga, sino que son el resultado de un ejercicio juicioso de proyecciones a cumplir en nuestro Plan de Desarrollo, también aprobado por ellos mismos. El crédito está dentro de las fuentes legales de financiamiento del Distrito”.

El alcalde de Cartagena recalcó que en la administración de la pobreza en la ciudad “la plata no alcanza”. “Yo resalto los puntos que propuso, para el desarrollo local y para combatir la pobreza multidimensional, el gerente del Banco de la República en Cartagena, el doctor Jaime Bonet: infraestructura educativa en óptimas condiciones, dignificación y eficiencia de Transcaribe, y pavimentación vial y sanidad pública con alcantarillados para poblaciones como Bayunca y Pontezuela. Él sí sabe de economía y de finanzas.

Dau reafirmó lo que ha expuesto la secretaria de Hacienda, Diana Villalba, en varias intervenciones en el Concejo, sobre la capacidad y el músculo financiero que tiene el Distrito para responder con la deuda del empréstito, según evaluadores de riesgo nacionales.

Las falencias de la solicitud

El concejal Javier Julio Bejarano, uno de los ponentes del proyecto, indicó a El Universal que la solicitud del Distrito tiene muchas falencias. “A nivel de planeación este proyecto no cumple con los requisitos procedimentales. Por ejemplo, si analizamos la obra de Bayunca, en aras de poder ser inscrita ante el Ministerio de Vivienda y este cofinancie el gasto, necesita tener todas las licencias y permisos. Y, según respuestas de la misma Alcaldía, este proyecto no tiene ni licencias ni ningún permiso expedido”.

Y recalcó: “Incluso no tiene ni estudios previos ni diseños. No tiene la titularidad del predio en Pontezuela, porque apenas los están tramitando. En obras de infraestructura para 21 colegios públicos, 16 de estos necesitan licencias, estudios y diseños que no tienen. Por otro lado, no especifican cuáles serán las rutas que se chatarrizarán de Transcaribe. No hay claridad”.

El concejal expuso que el único proyecto que cuenta con los elementos necesarios es el de mejoramiento de viviendas; sin embargo, aseguró que le solicitaron a la administración que desagregara el proyecto para poder aprobar aquellos viables. “Pero respondieron que no. Que el proyecto es uno solo. Y ante esa falta de planeación gubermanental, prestar dineros que no se podrán utilizar de inmediato, por los trámites precontractuales, sería una irresponsabilidad e incluso una legalidad . Todo esto fue corroborado por Funcicar”, concluyó.