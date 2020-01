Ponen sobre el tapete el cobro por ingreso a Playa Blanca

Para Toncel, el Distrito no tendría otra forma de controlar el desbordado ingreso de visitantes a este balneario. Apoya esta propuesta y puso como referente el caso de otras áreas manejadas por Parques Nacionales, como el Parque Tayrona en Santa Marta, donde la implementación del cobro por el ingreso, además de unas pautas establecidas para el mismo, han permitido mitigar el impacto ambiental.

Agregó que “todo esto va en bienestar del ecosistema y para cuidar el medioambiente. Estoy de acuerdo con que se tome una medida de estas, porque el tema de Playa Blanca está desbordado y no hay manera cómo el Distrito pueda controlar el acceso y los residuos sólidos que se generan de los visitantes”.

Otro temas

De otro lado, ayer en el Concejo se planteó realizar un debate con distintos organismos y secretarías, como Planeación, Ministerio de Cultura, Transcaribe, Espacio Público y las Juntas de Acción Comunal de Bocagrande, Castillogrande y Getsemaní, para pedir informe sobre las marinas en la ciudad. Desde el Concejo solicitan saber cuántas hay, cuántas han sido ampliadas y quién aprobó tales medidas; cómo se está manejando la administración de los embarcaderos públicos, entre otros aspectos.

La propuesta fue presentada por el concejal César Pión, del partido de La U. El concejal Carlos Barrios, de Cambio Radical, agregó que “sería importante conocer cuántas concesiones de marinas se han dado en Cartagena y en sus archipiélagos. También saber cuántas autorizaciones para el aumento o crecimiento de las marinas existentes, en torno a que ellas mismas han crecido y hoy tienen nuevos amarres y queremos saber si han sido autorizados o no”. Barrios también recordó que desde el Concejo aprobaron un acuerdo que le quitó las facultades al alcalde mayor de Cartagena para firmar contratos de Asociaciones Público Privadas, dejando ver que no conoce el fallo que declaró improcedente la tutela que presentaron contra la APP Corredor Portuario, que contempla la Quinta Avenida Manga y la instalación de dos nuevos peajes.

“Quiero manifestarle al alcalde William Dau, que he visto que se ha manifestado en redes frente a que no dará marcha atrás sobre la APP, pero también quiero decirles a los señores de KMA que están confundiendo al señor alcalde. Porque hoy el señor alcalde no tiene las facultades para firmar ese contrato”, advirtió.

De otro lado, en el Concejo se criticó que el secretario del Participación del Distrito, Armando Córdoba Julio, no asistió a la citación que se le hizo a la sesión de ayer para que responda qué concejales lo estarían extorsionando a cambio de puestos, como lo señaló el funcionario en una entrevista con este medio, aseverando que por ello le están haciendo una persecución política, de la que haría parte la demanda que solicita la revocatoria de su nombramiento. Concejales indicaron que a la corporación no llegó una excusa y que por ello contemplarían dar a conocer el caso a la Procuraduría. Sin embargo, ayer mismo en la tarde el Distrito envió un comunicado en el que indica que Córdoba no asistió a la sesión “por encontrarse cumpliendo compromisos de su agenda para la construcción de la ruta de atención para la infancia y la adolescencia del Distrito, en la sede de la ludoteca del Bienestar Familiar”.

La Alcaldía señaló que “la proposición 015 del Concejo contempla un cuestionario relacionado con temas exclusivos del programa nacional Familias en Acción, el cual no es competencia de la Secretaría de Participación Ciudadana”, y que por eso enviaron al encargado de este programa a la sesión de ayer.

Y así cierra el comunicado: “El secretario de Participación continúa atento a cualquier requerimiento de la corporación sobre los temas misionales de esta dependencia”.