El partido político Polo Democrático Alternativo hizo oficial este jueves el aval que le entregó a la precandidata Francia Márquez para oficializar su candidatura presidencial para las elecciones del año 2022, esto en medio de la dificultad que hubo para la recolección de las firmas. El partido que hace parte del Pacto Histórico, destacó a Márquez como una defensora de los derechos humanos y la población. Alexander López, presidente del Polo, aseguró que Márquez competirá por esos espacios en la política que aún han sido esquivos y siguen siendo ocupados por grandes poderes del país, expresó que su partido ha avanzado durante años en la lucha y construcción de democracia, no solo el Bogotá, sino en los diferentes territorios. “Este encuentro no es casual ni es un encuentro electoral, esto es poner al servicio nuestras luchas, las del movimiento sindical, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de nuestros mayores, de estos proyectos de país que hoy continúan su curso, no empiezan hoy. Este no es un acuerdo político es la decisión que hemos tomado históricamente de luchar por los derechos de nuestro pueblo”, expresó López.

El presidente del Polo aseguró que para el partido es un honor y orgullo entregarle las “banderas”, sueños e ideales del movimiento a Márquez, asegurando que si ella llegar a ser presidenta es una posibilidad para que Colombia sea feliz y pueda superar la “horrible noche” que el país actualmente vive. “Francia Márquez reúne todos esos requisitos, no solamente como negra, como mujer, sino como una dirigente que se ha caracterizado por defender los derechos humanos, la vida, la paz. Parte de los ataques que recibe Francia, de los más insignificantes, casi que algunos sectores de nuestro país profundizan el racismo, el odio, odian nuestros sueños”, afirmó el presidente del partido.

López aseguró que ojalá algunos de los candidatos que están actualmente, que están fuera del Pacto Histórico, hubieran vivido lo que fue la toma al Cauca. En su turno, Márquez aseguró que trabajará para que la dignidad se haga costumbre en el país, expresando que le honra estar en el Polo. “La gente no aguanta más, la gente de a pie, de las manos callosas está cansada de que les expropien su condición humana, he escuchado mujeres en los territorios más olvidados en donde la guerra se ha venido imponiendo diciendo que si el Estado no nos da nada, que nos dejen vivir tranquilos y en paz”, afirmó Márquez. Respecto a que se medirá en una consulta con Gustavo Petro, Márquez aseguró que en la política nada está dicho hasta que se llega el momento, expresó que participar en una consulta es darle la oportunidad a los colombianos que elijan a quienes desean que los representen. “Aunque Gustavo Petro va en la encuesta arriba, pues nosotros estamos creciendo con la esperanza de lograr un cambio, ahora creo que llegar a la Presidencia no es el fin, aquí estamos pactando un compromiso de construir país, de pensar una nación distinta, una nación que no sea sobre las estructuras”, afirmó la precandidata.