Le indica Córdoba a Gaviria que “no estoy para ser contada entre los que sepultan a un partido que me permitió hacer política con la voz de las mujeres, los pueblos afro y de las y los excluidos de todo derecho. Me duele dejar al que fue mi partido y que tanto ha representado para los anhelos de cambios sociales en Colombia, pero que ya hoy no lo hace”.

Incluso le precisa que “no soy yo la que me retiro del liberalismo colombiano. Usted retiró al Partido Liberal de la vida política de Colombia. No puedo militar en un cadáver insepulto. Usted enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión que se ha hecho además sempiterna”.

En otro aparte le manifiesta que es “es hora de recordarle que usted también es artífice del gobierno catástrofe de Iván Duque, cuando sediento de burocracia, llamó ilusionado a votar por el Centro Democrático en segunda vuelta. Gracias a su jefatura, en las elecciones parlamentarias el liberalismo obtiene menos congresistas cada cuatro años, y no logra ganar una alcaldía propia en ninguna de las grandes capitales”.

Le cuestiona además que “a siete meses de la primera vuelta, el Partido Liberal solo tiene definido su bolígrafo para escoger su candidatura o su aval a la Presidencia. No hay consulta interna ni abierta. No hay precandidatos propios y difícil que los haya dentro de la pálida gestión parlamentaria del liberalismo en el actual periodo legislativo. No hay mayor discusión programática. Solo se asoma su enésimo intento por colgarse a un supuesto caballo ganador, siempre y cuando venga de la derecha, cuando el país exige a las y los liberales no permanecer impávidos ante la posibilidad de un nuevo triunfo del proyecto autoritario de la ultraderecha”.