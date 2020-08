“Jaime Arturo -perito de la Dimar- dijo que no revisó el área de piscina del Hotel Las Velas. Dijo que la playa está desde la línea más alta de la marea, hasta el muro donde comienza el Hotel Dann, porque ya ese era otro tipo de terreno. Hay errores argumentativos cimentados en una serie de falacias. No es verdad que la defensa quiere confundir que son dos terrenos distintos. El capitán Víctor Hurtado -una de las personas que dio su testimonio en este caso- se apoyó en estudios de los dos peritos de la Dimar y estos lo desmintieron”, dijo Laitano.

A eso mismo se refirió su abogado, Antonio Laitano, quien explicó que los estudios de la Dimar se hicieron en el lote contiguo al polígono Las Velas, es decir, que no habrían tenido en cuenta al predio vendido.

En los alegatos presentados en la audiencia de ayer, Torregroza indicó que el predio que ocupó indebidamente el Hotel Las Velas se declaró baldío y así fue registrado en instrumentos públicos en 1999. Este explica que no es un bien de uso público porque está detrás de la línea del rocado que viene de la escollera y que está en zona urbanizada.

Defensa de Pinedo

Así mismo, también presentó sus alegatos el defensor de Judith Pinedo, el penalista Enrique Del Río, pidiéndole al juez que la absuelva.

“Señor juez, usted tiene una misión donde va a decidir sobre el bien y el mal, sobre lo que es y no es, y esa decisión encarna una responsabilidad enorme. Por eso usted no le puede creer a la Fiscalía, ni a la defensa. Debe creerle a la evidencia, porque eso es lo que va a permitir su tranquilidad espiritual y legal (...) Quedó acreditado mediante prueba científica, en especial, la pericia del IGAC nacional, que los 243,75 metros cuadrados del baldío polígono de Las Velas se encuentran en la piscina del Hotel Dann y no en la zona en la que funcionaba el establecimiento Sunset Beach.