“Al cuestionario previamente enviado por el Concejo respondí que el proyecto en mención no conviene a la ciudad, ya que no le aporta ningún beneficio. Una vez envié las repuestas a las preguntas del cuestionario, recibo contra entrega por el correo institucional el decreto de insubsistencia”, denunció.

Dicho cuestionario fue solicitado por el concejal Lúder Ariza, quien declaró a El Universal que este Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública sería “irregular”.

“Ese COESP fue creado de una manera irregular e ilegal porque este centro de operaciones debe estar constituido por el alcalde y los secretarios de despacho, a nivel nacional con el presidente y a nivel departamental con el gobernador. No genera una contratación adicional porque como son los mismos secretarios no hay que pagarle a nadie por participar. En cambio, la directora del Dadis creó 10 cargos nuevos para ese COESP, son diez OPS de seis millones de pesos cada una. Es decir, en 10 meses se gastaron $600 millones de salud pública”, dijo el concejal.

Y es que las turbulencias vienen de atrás. El Universal conoció que, luego de la salida de Álvaro Fortich como director del Dadis, fueron evidentes las discrepancias entre la actual directora Johana Bueno Álvarez y del médico Óscar Lindo Sierra frente al manejo de varias problemáticas de salud en la ciudad.

Al respecto, el médico señaló que desde su llegada al Dadis se sintió “perseguido” y fue “piedra en el zapato” para Bueno Álvarez. Lea: Los cambios que ha tenido el gabinete de Dau en solo 18 meses

“Si estoy denunciando un acto de corrupción y la administración es una administración transparente, ¿por qué me destituyen?, ¿por qué me declaran insubsistente?, si estoy en armonía con el principio de esta administración, que es la transparencia. No sé qué le dijeron al alcalde de mí, él tomó la decisión de una manera brusca porque desde que llegué he trabajado fuerte para mejorar la salud pública del Distrito”, dijo Lindo.