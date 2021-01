“Como gerente y representante legal de Corvivienda no he sido notificado de manera formal a través de los canales institucionales habilitados sobre admisión de nueva acción de tutela en contra de la entidad por parte del señor Pedrito Tomás Pereira Caballero, como tampoco he sido notificado sobre el referido fallo judicial al que se ha hecho alusión en las últimas horas a los medios de comunicación por el mencionado ciudadano, y que obedecería a una decisión en primera instancia. Por lo anterior, amparado en el derecho constitucional al debido proceso, agotaremos los trámites judiciales pertinentes en defensa de los intereses institucionales”.

Así mismo, añadió: “Es importante precisar a la ciudadanía que frente a los mismos hechos citados en medios por el señor Pedrito Tomás Pereira, se dio respuesta oportuna como lo ordena la ley, petición que en su momento presento al suscrito, existiendo ya un fallo de tutela de segunda instancia de fecha 30 de octubre de 2020, que revocó el fallo de tutela de fecha 22 de septiembre de 2020 en contra de Corvivienda, declarando la carencia del objeto en este asunto por hecho superado, al considerar que sí fue atendida la petición, lo que significa que no se vulneró derecho fundamental alguno al accionante, como se pretende hacer creer y confundir hoy a la ciudadanía”.

Sin embargo, el exalcalde Pedrito Pereira asegura que lo que dice Castro Castañeda no sería así.

“Con todo respeto tengo que decir que quien está intentado confundir es él. Hubo un acción de tutela que presenté porque se me había violado el derecho de petición y no me respondía de fondo sobre dónde estaban los 12 mil millones que él habló de extraviados y cuáles eran los beneficiarios que se habían sustraído. Como no me respondió, se me tuteló el derecho de petición y se vio obligado a responder. Esa fue una tutela que versó sobre el derecho de petición; como él respondió en segunda instancia, el fallo fue revocado porque obligado por la sentencia de primera instancia respondió.

“Cuando responde, me dice que los 12 mil millones de pesos están en la Secretaría de Hacienda y que no hubo ningún cambio de beneficiarios. Entonces, con la misma respuesta que él me da, le pido que rectifique, pero no rectifica y ahí me veo obligado a colocar otra tutela por derecho al buen nombre y dignidad, que es la que ha sido fallada recientemente. El tendrá todo el derecho a impugnarla, pero todos los que conocemos de estas decisiones judiciales sabemos que, mientras la impugna, debe darle cumplimento al fallo. De tal manera que respetuosamente espero es que el señor gerente de Corvivienda le de cumplimiento al fallo de tutela el cual le ha sido notificado. A lo que él se refiere es a una tutela sobre un derecho de petición que ya surtió todo su trámite, no a la que se notificó el lunes donde debe rectificar sobre las afirmaciones deshonrosas y mentirosas que me hizo”, expresó Pereira.