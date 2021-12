Las intenciones de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar “Jorge 40”, de llegar al Congreso a través de una de las 16 curules de paz, sigue generando controversia en diferentes sectores del Gobierno y las víctimas que rechazan su aspiración a la Cámara de Representantes en las legislativas de marzo.

El hijo de quien fuera el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha reiterado en varias ocasiones ser víctima del conflicto armado desde los 7 años tras perder a su padre –actor principal en la violencia– y sufrir desplazamiento forzado.

“Yo no elegí la guerra que me tocó vivir. No hubiera querido crecer en medio de la zozobra que genera la violencia. Soy víctima del conflicto armado (...) Perdí a mi padre y a un tío. La violencia destrozó mi hogar”, comentó Tovar recientemente en una entrevista con W Radio.