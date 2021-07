Comentarios como que el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) “no conoce la ciudad” y que “el cargo le ha quedado grande”, fueron protagonistas en el debate de control político citado por los concejales Carlos Barrios y Fernando Niño, quienes cuestionaron al director de esta entidad, Janer Galván, principalmente por los contratos de patios y grúas para el Distrito de Cartagena.

Galván detalló que hoy la ciudad cuenta con dos patios para llevar vehículos inmovilizados: un patio operativo para llevar vehículos por concepto de multas e infracciones en el barrio El Country, y otro patio de permanencia y policía judicial en Membrillal.

El patio de El Country cuenta con 8 mil m² y tuvo un valor de $400 millones; mientras que el de Membrillal cuenta con 30 mil m² y fue contratado por $601 millones por cinco meses.

El director del DATT afirmó que con esto se amplió la capacidad de los patios del Distrito que pasó de tener tan solo 24 mil m² a tener 38 mil m², y que hubo un ahorro en la contratación, pues en el contrato pasado se gastaron más de $3 mil millones en doce meses, pero los concejales no estuvieron de acuerdo.

El concejal Fernando Niño afirmó que si bien antes la capacidad de los patios era de 24 mil m², no se puede desconocer que antes había seis patios en diferentes zonas de Cartagena: Centro, Torices, Bosque, El Campestre, La Cordialidad y Pie de La Popa, lo cual también facilitaba el traslado de vehículos a estos sitios y disminuía los costos operativos de las grúas.

Sin embargo Galván se defendió diciendo que si bien antes había más patios, estos eran pequeños y representaban un limitante porque se llenaban muy rápido, por lo que los patios actuales “responden a las necesidades del Distrito”.

Igualmente dijo que en 2019 la Superintendencia de Transporte, con respecto al seguimiento que le ha hecho al control de la informalidad en Cartagena por parte del DATT, también criticó el tamaño de los patios.

Aún así, varios concejales insistieron en que los dos patios contratados no son eficientes y que hubo falta de planeación, pues el DATT pudo haber estudiado otros espacios, los cuales insinuaron que el director no los conocía por no ser cartagenero.

De hecho, el concejal Barrios afirmó que al contratar el patio de El Country, Galván “devolvió a la ciudad nueve años atrás”, pues este ya había tenido esa función pero posteriormente dejó de usarse por los costos que acarreaba el paso de las grúas por el peaje para llegar.

Ante ello el director dijo que existía limitación de espacios en la zona urbana y que por ello se escogieron los patios contratados, y que “los resultados de los operativos se mostrarán”.