Polémica: audios filtrados develarían que la Colombia Humana querría apoyar a Judith Pinedo

Sobre el interés de adhesión de la Colombia Humana con el ‘Movimiento Valientes por Cartagena’, que respalda a Judith Pinedo, la Mariamulata manifestó a través de su cuenta de Twitter que no es la primera vez que se relaciona su candidatura con diferentes partidos o personajes de la política.

¿Pueden hacer ‘rancho aparte?

El Universal contactó a Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), para precisar si es posible que un partido político le quite al aval a un candidato a dos meses de las elecciones. (Lea además: Por ausencia de funcionarios se aplaza debate de temas destacados en la Asamblea Departamental de Bolívar)

Al respecto, Mancero aclaró que: “El partido político puede retirar el aval, pero eso no tendría ninguna implicación jurídica, o sea, no tiene ningún efecto jurídico porque ya ellos (los miembros del partido) le entregaron el aval en el momento de la inscripción. Entonces, lo que quería hacer el partido es retirar la inscripción, pero la inscripción no la puede retirar, si no por esas motivaciones legales, no por un tema de conveniencia o inconveniencia política. Eso significa que la organización política ya está casada con este candidato y candidatura, salvo que la candidatura renuncie”.