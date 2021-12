Sin embargo, esa invitación no fue recibida por el número de votantes que se esperaba.

Sin embargo, esa invitación no fue recibida por el número de votantes que se esperaba.

“Una oportunidad perdida”

En el puesto de votación del Coliseo Bernardo Caraballo en el barrio Torices, Luisa Palomino, una emprendedora que fue a ejercer su derecho, expresó que con la baja asistencia se perdió una oportunidad importante.

“Los jóvenes al no asistir están perdiendo una oportunidad importante. Necesitamos alzar nuestra voz y elegir a los guías que nos representen y orienten a cambiar el país”, expresó.

En la misma lógica se suscribió Isaac Charris, estudiante de derecho, quien se refirió a lo valioso del proceso.

“Teníamos que salir a votar de forma masiva porque necesitamos que nuestra voz sea reconocida. Yo estoy enterado del proceso porque soy candidato, pero hay muchos que no tuvieron información al respecto, resultado de la falta de capacitación en algunos sectores de la ciudad por parte de la Registraduría para llegar y promover estas elecciones, en conjunto con la apatía tradicional que tienen muchos de la política”.

Esa baja participación, que adujo Charris, relacionada con la desinformación, la constató otro joven que prefirió reserva de su nombre, quien se enteró del proceso cuando le llegó la notificación de jurado.

“De no ser así, probablemente no me hubiese enterado”, dijo.