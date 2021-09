Yo no estaba pensando en volver al Congreso, eso no estaba en mis planes. Me ánimo cuando me hablan del Pacto Histórico y sobre todo porque ellos le dijeron a Juan Luis que no se retirara del Senado, sino pude yo que soy la mamá, ellos no pudieron. Entonces ellos me dicen que me lance y le dije que lo iba a pensar y consultarlo con la familia.

Todos los periodistas me preguntan lo mismo, yo que digo al respecto, a mí lo que me interesa es que se arreglen los problemas del país, yo soy de las que creo en la integración regional, para nada nos ha servido la ruptura de relaciones con Venezuela, las tenemos rotas con Ecuador, prácticamente rotas en Panamá, y allí es tan complicado el tema de los inmigrantes que llegan a Urabá desde África, eso ha traído una complicación muy grande. Yo creo que lo fundamental en el caso nuestro es resolver los temas de hambre, pobreza, desplazamiento.

Lo van a seguir diciendo. A mí no pusieron el remoquete de las Farc sin ser de las Farc, por el hecho de haber estado lidiando con las liberaciones de los secuestrados y me dejaron clavada con el remoquete de Farc y ahora lo mismo le ha pasado a Gustavo Petro. Ya hemos montaron el castrochavismo y así fue que no derrotaron en las elecciones del 2018, diciendo que llegaban todos los maricas, que prácticamente íbamos a resucitar a Chávez para que gobernara, son estrategias que usa la derecha para descalificar, estigmatizar y así hacen mucho daño porque la gente no está informada, no tiene la capacidad de darse cuenta de que todo eso es para afectarlos.

No, eso ha disminuido, hace cuatro años era todavía más fuertes las críticas. A mí me preguntaban ahora que, si con la llegada mía al Pacto Histórico llegaba el madurismo, el chavismo y si la relación de Maduro con Petro, qué iba pasar, yo sinceramente creo que ni son amigos. Yo soy amiga de Nicolás (Maduro), pero yo no gobierno Venezuela. Una cosa es que yo vaya a Venezuela y tenga mis reuniones y por lo general son reuniones políticas que tienen que ver con las mujeres, pero decir que yo que voy a trasladar la realidad venezolana a la colombiana hay una distancia muy grande, porque si vamos a ser claros de pronto tenemos más problemas aquí que allá.

Hay mucha gente que está trabajando sin dirección, muchos dicen que no les gusta mucho Petro, pero es la opción más viable que tenemos en este momento, pero fundamentalmente porque hay un palpitar de la gente que quiere salir definitivamente de esta época de Duque, de Uribe, que no cree mucho en la política pero que de todas maneras esta vez sí lo noto. Hay que entonces apoyar, hay que buscar la manera de ganar.

Entonces nos une la preocupación porque la ultraderecha de este país no puede seguir gobernando, no puede seguir ganando las elecciones y nosotros siempre oposición. Tenemos la obligación de ganar para resolver problemas tan grandes que tienen la gente y depende de que nosotros tengamos la capacidad de dedicarnos y hagamos lo que tengamos que hacer.

Porque no creo que mi espacio esté en otra parte. El Partido Liberal eso prácticamente ya no existe, eso se volvió una franquicia de César Gaviria y en este espacio, aunque algunos que no son tan de izquierda como Roy Barreras, si hay mucha gente que tiene este pensamiento. Yo no me veo en otro lugar diferente al Pacto Histórico, que no es sólo Gustavo Petro, es la Unión Patriótica, Armando Benedetti, Roy Barreras, Mais, ADA, ahora que entramos nosotros que somos un sector grande del Partido Liberal.

Retorno porque para mí fue muy preocupante al ver que mi hijo (Juan Luis Castro Córdoba) que era senador renunció al Congreso, dijo que ese no era el ambiente para él y que eso no era su espacio en donde prácticamente no se hacía nada y que él no era de conflictos, de peleas, de enfrentamientos y entonces me puse a pensar qué si íbamos a dejar todo este espacio vacío, en momentos que es tan importante para este país, cuando tenemos la oportunidad de ganar las elecciones, hay que ponerse la camiseta otra vez.

- ¿Su hijo fue senador por la Alianza Verde, entonces por qué no siguió ahí usted?

La decisión de estar en la Alianza Verde fue de Juan Luis, no fue mía. Cuando Juan Luis se lanza por el Partido Liberal yo le dije mucho que no se lanzara porque el partido estaba acabado, pero me dijo que esa era mi experiencia y no la de él, y se lanzó y se quemó. Yo tengo bueno amigos en los verdes, Carlos Ramón González, el codirector, lo mismo que Inti Asprilla. Pero no me sentía tan cómoda salirme del Partido Liberal para irme a los verdes, estoy más cómoda en el Pacto Histórico.

- ¿Cómo ve a la Coalición de la Esperanza, la ve fuerte, les puede competir a ustedes en el Pacto Histórico?

No estoy muy cerca de ellos. Que yo me retire del Partido Liberal tiene sentido, pero a uno si le parece muy extraño que gente como Juan Fernando Cristo que ha sido congresista y que toda la vida ha estado mamando de los cargos públicos ahora se vaya para la Coalición de la Esperanza. Humberto de la Calle es un señor muy culto, muy querido, pero nunca ha podido ser elegido en nada, cuando lo eligió Samper ya todo el mundo sabe lo que pasó. Yo no veo ahí una amalgama que uno digo que éstos vayan a arrasar, no lo veo. Fajardo no se si pueda hacer política y defenderse a la vez, las imputaciones no son cualquier cosa. Yo no veo nada en la Coalición de la Esperanza.