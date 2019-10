“Pido disculpas por mi lenguaje, toda la vida he sido mal hablado”: William Dau

En la tarde de este miércoles y luego de una jornada de tensión y protestas, el alcalde electo, William Dau Chamatt, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y a todos los cartageneros en cuanto al proceso electoral.

En un video publicado en sus redes sociales, el activista anticorrupción, que obtuvo 113.627 votos y se alzó como el nuevo alcalde de Cartagena, indicó que aunque al inicio de la jornada hubo ciertos obstáculos en el conteo de votos, hasta el momento “no le han robado las elecciones”.

Agregó que aunque “los malandrines” siguen atacando, ya habló con el Registrador Nacional para Asuntos Electorales y con los delegados de la Procuraduría, quienes le brindaron todas las garantías del proceso.

Pide disculpas

Dau durante el clip también pidió disculpas por su lenguaje usado este miércoles, en especial durante las protestas desarrolladas en las afueras del edificio donde se realizan los escrutinios.

“Aprovecho para pedir disculpas por mi lenguaje, la verdad que toda la vida he sido un poco mal hablado y como yo nunca he sido político esto me altera bastante. Ruego disculpas por el lenguaje soez que he utilizado en el día de hoy”, dijo.