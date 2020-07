Piden que aparten del cargo al contralor Distrital encargado

Los concejales consideran que fueron asaltados en su buena fe, así como lo indicó el cabildante David Caballero, quien es el presidente de la Mesa Directiva del cabildo distrital. Reprochan el hecho de que Consuegra no haya informado de esta situación.

Aunque algunos concejales señalaron que la Mesa Directiva debe posesionar a Héctor Consuegra como contralor Distrital y esperar que mediante un proceso judicial se decida si está inhabilitado o no, David Caballero dejó ver que no se hará la posesión hasta tanto no obtenga respuesta de varias consultas a los entes de control.

Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano dijo que si bien la Mesa Directiva tomó la decisión de no posesionar a Consuegra, también debería nombrar un contralor ad hoc, pues señala que Freddys Quintero tiene más de diez peticiones en los procesos y que su periodo como contralor encargado acabó el 31 de diciembre.

Concluye que con la decisión de la Mesa Directiva el único beneficiado es Quintero, pues así tendrá más tiempo como contralor encargado.

El concejal Rodrigo Reyes también indicó deben apartar a Quintero como contralor encargado. “Freddys Quintero ya no es contralor encargado de Cartagena”, dijo, explicando que en actas firmadas en octubre del año pasado quedó estipulado que su encargo iba hasta que se hiciera la elección del contralor y esta se realizó el martes.