“El Estado no hace nada por regular esas aguas, no tiene una política real de adecuación de tierras. En una bibliografía del 2003 encontré que el DNP con Naciones Unidas y la dirigencia departamental y nacional elaboraron estudios para el desarrollo sostenible de La Mojana, el Plan de Desarrollo Sostenible de La Mojana, donde se dan pautas para el manejo de tierras y aguas, y a pesar de eso todavía estamos pensando o están sucediendo todos estos hechos lamentables. No se le ha puesto el interés necesario para darle solución a esta gran región, donde se podrían explotar más de 500 mil hectáreas y hacer prósperos a sus habitantes. Esta es una crónica de un desastre anunciado”, indicó Rodríguez.

Pidió compromisos

“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) se comprometió en resolver esa situación y hoy por hoy la falta de atención dio con el resultado que tenemos: inundada toda La Mojana, damnificadas miles de personas y afectados los cultivos. La Asamblea no puede ser ciega ni sorda ante estos hechos. Se debe reparar a toda esta población. Debemos invitar a gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar a hacer una fuerza común para que entre alcaldías, gobernaciones y asambleas se pueda presionar al Gobierno nacional, para que se den las soluciones”, indicó.

También se refirió a la reunión de gobernadores con el Gobierno nacional en torno a la emergencia: “Ayer -miércoles- le volvieron a mostrar la colombina en el Palacio a los gobernadores, pues les indicaron que posiblemente se va a hacer una inversión de un billón de pesos para resolver estructuralmente el problema de inundaciones en La Mojana, pero el problema no es ese. Ya se ha invertido más de un billón en la construcción de diques, cuántos se han construido. Hoy Cara de Gato está intervenido por la Ungrd y no alcanzaron a terminar los trabajos, pero por el mal manejo de obra, por ser una mala obra, mal compactada; por eso se volvió a reventar y creó el chorro de Cara de Gato. El problema a veces no son los recursos, sino que debemos ser vigilantes en la inversión que se haga, de los trabajos, conforme a los diseños y la realidad que requiere esta intervención. En noviembre había doce puntos de alto riesgo, que no se están interviniendo. Hoy está roto Cara de Gato, mañana lo tapamos, pero esto es como un trapo viejo: lo tejemos por un lado, pero se daña por otro”.