El concejal César Pion, presidente de la mencionada comisión, indicó que es preciso terminar estos centros médicos cuanto antes, teniendo en cuenta que beneficiarán a cerca de 50 mil personas en su zona de influencia.

“Estamos pidiéndole al secretario de Infraestructura que requiera a los contratistas. Se ha presentado un retraso mayor del esperado, especialmente en trámites que deberían resolverse de forma rápida. Es importante que se haga un pronunciamiento para tener la claridad de la terminación de estos centros de salud”, expresó Pión.

Así mismo, señaló: “Después de hacer estudios y análisis respecto a la construcción y terminación de centros hospitalarios, se ha esperado pacientemente un pronunciamiento concreto sobre la iniciación de las obras, lo cual no ha sido posible porque los contratistas no han entregado a la Secretaría -de Infraestructura- los requisitos necesarios, como son las pólizas. Se le pide al secretario que por favor requiera a la aseguradora y contratistas, y que se defina la situación para que no siga en incertidumbre la finalización de los hospitales y no perjudiquen más a la ciudadana. Que efectúe las acciones respectivas para las que la ley lo faculta, para que el detrimento en el tiempo no se haga cómplice por omisión”.