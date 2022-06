Petrovideos: ¿Benedetti le regaló la Cámara a Dau?

Noriega De la Hoz, una de las personas de confianza de Petro, no cierra, en todo caso, la opción: “Si hay un acuerdo con el señor -Dau-, y nosotros no tenemos un buen candidato, se puede llegar a un acuerdo para que sea apoyado por todas las organizaciones del Pacto”. Benedetti sugirió entonces que De la Hoz viajara a la Costa, incluida Cartagena, para explorar posibles acuerdos políticos.

“No entendí: si Dau tiene una candidatura, una persona para Cámara en Bolívar... (...) Ahora, el tema, claro, es la administración de Cartagena, pero el departamento de Bolívar es muchísimo más grande y ahí hemos perdido”, cuestionó el candidato del Pacto Histórico. “Yo lo que le digo es que le regalo la Cámara. (...) Y tenemos una opción importante allá”, insistió Benedetti. Sin embargo, el candidato finalmente descarta la opción porque no ve “un liderazgo fuerte” y manifiesta que no ve otra opción, sino una “lista cerrada”.

“Hola, Javier. Buenas tardes, un anticorruptivo saludo. Óyeme, estoy boquiabierto, no puedo creer. Por favor, confírmame que no es cierto lo que me contaron, que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara por el grupo de ustedes. Yo me llevo bien contigo, pero mis candidatas son Lidys Ramírez y Alejandra Benítez, a ellas sí las apoyo”, le dijo Dau a Javier Marrugo, dirigente político. No obstante, horas después el mandatario reiteró que la conversación divulgada era privada y que no está relacionada con participación política.

“No puedo participar en política”

A finales de abril, el alcalde Dau, en entrevista con El Universal, se refirió a las elecciones presidenciales: “Como alcalde no puedo participar en política, lo que sí te digo es que estoy bastante frustrado porque lo mío es Cartagena, corrupción y pobreza. El resto de los políticos, sean de donde sean, para mí son un poco de cachacos allá en Bogotá, matándose, tirándose vainas y cada vez que hay elecciones en Cartagena vienen a besarle las nalgas a la gente para decir que voten por ellos. Consiguen los votos, se van y les importa un carajo Cartagena”.

La candidata

A pesar de que en los audios se menciona a Lidys Ramírez como la cuota de William Dau para el Pacto Histórico, esta no fue candidata, pero sí lo fue María Alejandra Benítez, quien se inscribió a la Cámara de Representantes. Ramírez fue nombrada al inicio de la administración Dau como la “zar anticorrupción”, pero posteriormente fue revocada de su cargo porque la exfuncionaria y psicóloga no había aportado los documentos exigidos para acceder a dicho cargo.

Dau tiene una investigación preliminar en la Procuraduría por presunta participación política. El Universal consultó a la Alcaldía para obtener un pronunciamiento oficial frente a este escándalo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.