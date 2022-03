En 1998, lejos de esa colectividad, obtuvo una curul en el Senado con su partido Verde Oxígeno, pero no terminó su legislatura, debido a que renunció para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2002. No obstante, el 23 de febrero de ese año, viajó a San Vicente del Caguán, la zona de distensión donde se acordaba la paz entre el entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, para hacer campaña por la reconciliación; sin embargo, fue secuestrada y encadenada por seis años, hasta que fue rescatada e la Operación Jaque, en 2008, de la que muchos ya conocen. 14 años después, retomó su sueño de ser la mandataria de su país.

La politóloga colombofrancesa Íngrid Betancourt Pulecio (Bogotá, 25 de diciembre de 1961) fue una de las políticas más prominentes en la década de 1990, cuando fue representante a la Cámara, activista contra la corrupción. Su ímpetu contra las maquinarias no es algo nuevo ni mediático, como muchos afirman, pues en una época donde no existían las redes sociales renunció al confort que gozaba en el Partido Liberal, al denunciar el entramado del Proceso 8.000.

Por eso me impactó ver ese contraste entre la resiliencia y el ímpetu por salir adelante de la población frente a estos problemas sociales que remarqué antes. Son sobrevivientes contra la corriente, a sabiendas de que el Estado está ausente. De esa manera construyen patria, y eso me conmovió mucho.

Sin embargo, cuando la coalición decide aceptar a una persona como Alejandro Gaviria, amarrado con maquinarias cuestionables, pierde inmediatamente su legitimidad. Por eso los ciudadanos les pasaron una cuenta de cobro en las pasadas elecciones. Eso no fue Íngrid Betancourt, fueron los votantes los que castigaron sus incoherencias y su falta de carácter. Esa fachada acomodada de que todo andaba bien para no perder votos la desbarataron ellos mismos, enfrentándose los unos con los otros. Peleándose como perros y gatos sin llegar a acuerdos sobre lo fundamental: extirpar las maquinarias de compra y venta de votos.

Yo creo que esa coalición fue ella misma la que pervirtió su destino original. No se respetaron los acuerdos que se pactaron al principio; yo fui una de las que congregó a todos los miembros de la coalición para ofrecer un espacio de centro no contaminado con maquinarias.

¿Con la victoria de Fajardo se vencieron las presuntas maquinarias corruptas que apoyaban a Alejandro Gaviria? o ¿se mimetizarán en la campaña de Fajardo?

Esa es una gran pregunta. Por eso para mí es tan cuestionable el liderazgo de Sergio Fajardo, no solamente porque no tuvo el coraje de enfrentarse a las maquinarias de Alejandro Gaviria, sino porque este último sigue siendo parte de la coalición y de su campaña. No tenemos ninguna garantía de cómo se muevan esos votos.

Usted ha puesto el dedo en la llaga. Los colombianos necesitamos una opción que nos dé garantías, que no sea de derecha ni de izquierda, porque la gente no quiere seguir en el pasado ni tirarse a un abismo parecido al de Venezuela. Por eso la opción de centro, de fe y del amor que yo represento, es el mejor camino. Yo quiero representar a la verdadera Colombia, por eso cuento con el voto de opinión, aquel que no come cuento ni que se vende o se compra.

César Gaviria se ha convertido en fruto de deseo para las campañas de Petro y de Fico Gutiérrez, pero usted lo ha definido como un diablo, cuando Alejandro Gaviria hizo supuestos pactos con él.

En realidad yo no creo que César Gaviria sea un diablo, diablos son otros. El pacto con el diablo es tener a Piedad Córdoba como senadora en el Pacto Histórico. Una cómplice de secuestros y testaferra de Nicolás Maduro y Alex Saab. En ese movimiento hay muchas personas que le han hecho daño a Colombia; sin embargo, lo más increíble es que Petro se una a sus enemigos de antes y de nada valieron todos esos debates que hizo en el Congreso en contra de las maquinarias corruptas, señalándolos con el dedo... y que ahora sean los más cercanos a él.

Petro desdice todo lo que pretende venderle a los colombianos. Está mintiendo y, además, recibe dineros de quién sabe quién. El Pacto Histórico tiene pactos con el diablo, tapan esos recursos con los que patrocinan sus macro eventos, contrario a la luz, que es lo que representa Dios.

¿Petro está aliado con antiguos secuestradores?

Claramente. Tiene el apoyo del partido Comunes, una colectividad legal y que puede ejercer la política de forma libre, como lo dispuso el acuerdo de paz, que son personas que estuvieron vinculadas al secuestro. Petro también viene del M-19, una organización ilegal que mató a José Raquel Mercado y a Gloria Lara.

El programa de Petro es regresivo, quiere llevar a Colombia a los años 70, con una política de aranceles altos, control de precios y estatutos de emergencia. Quiere implementar un régimen dictatorial que hace años logramos superar, y que lo que hace es enredar y manipular con el discurso populista de la crisis y el estallido social para captar votos.

“Cobarde desagradecida”, la llamó Piedad Córdoba ante las acusaciones que hace usted en su contra.

Gustavo Petro representa el mundo al revés, por eso tenemos que prender las alertas, deben estar en rojo.

No les importa tener en sus filas a Piedad Córdoba, una persona que tiene investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, como senadora electa en una lista cerrada; es decir, la gente que votó por el Pacto, votó por una delincuente. Debe distanciarse de la política y afrontar sus investigaciones.

En la otra vereda, ¿Fico Gutiérrez tiene sombras similares detrás?

Así es. Es muy simple identificarlas. Él está apoyado por Alex Char y ustedes en la Costa, más que yo, saben lo que él representa. Corrupción, maquinaria de compra de votos y una organización criminal, según lo denunciado por Aída Merlano. No tienen escrúpulos para tratar de secuestrar o asesinar gente para silenciarlas. Es decir, son muy graves las denuncias de Merlano.

En la Costa, la gente debe saber el gran costo que han tenido que pagar en materia social, económica y política por cuenta de la corrupción. En términos de subdesarrollo, de pobreza, de agua potable, de energía y de desigualdad.