Petro se refirió a la polémica casa de $4.500 millones alquilada en Davos

En medio de la polémica, el presidente arribó a esta casa y actuó como su escudero asegurando que “uno de los debates que nos hacían en Bogotá es por qué esto vale tan caro y es porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado”. Lea aquí: Petro reiteró que Colombia no contratará más exploraciones de hidrocarburos

El jefe de Estado, quien arribó en la mañana de este martes a Davos, defendió antes de partir de Guatemala el lunes que no se trata de un lugar alquilado para que él y su comitiva se hospeden, sino para que se promocione la inversión y el turismo en Colombia.

La casa que el Gobierno de Gustavo Petro alquiló en Davos, Suiza, para promocionar la marca país en el Foro Económico Mundial sigue generando controversia y diversas críticas no solo por su alto costo, sino también por la retribución que el presidente dice que tendrá para el país.

Esta es nuestra vitrina "Colombia pais de la belleza" en Davos, Suiza. Aquí no se queda el gobierno, como toda campaña de marketing su objetivo es que miles de personas de todo el mundo y buena parte de la prensa mundial se acerque a contemplar la belleza de Colombia y vengan al... pic.twitter.com/hUvYZYfU7T

Algo que llama la atención es que el gobierno colombiano quiso pisar fuerte para promocionar al país, pues fue la única nación del continente americano que hizo esta millonaria inversión, ya que no hay casas adaptadas de este estilo de Estados Unidos, Brasil o México.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también cuestionó la millonaria inversión y señaló que el Foro Económico Mundial no es una feria turística, por lo que planteó que podría tratarse de un gasto inútil.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y, a menudo, bajo la nieve. No creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo 4.500 millones de pesos. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, dijo el exministro Restrepo.

A estas críticas les hizo frente la gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de Procolombia, María Antonia Pardo, quien defendió la millonaria inversión aclarando que al interior del centro de convenciones donde se realizar el Foro no es posible tener stands de los países. Le puede interesar: Gobierno colombiano lanza un periódico mensual para difundir sus logros

“No se trata de una feria. Como el acceso a ese lugar es tan limitado, tan exclusivo, lo que hacen los países para promocionarse durante el evento y que más gente pueda ver la oferta país, es alquilar locales que para esta época sus dueños desocupan y ponen a disposición de quienes los desean alquilar con fines de promoción. Allí, en esos locales de los que les hablo se montan ‘casas’ que terminan siendo una muestra del país que la rentó”, aseguró Pardo.

Además, la alta funcionaria de Procolombia defendió la millonaria inversión y señaló que “los costos de alquiler de este tipo de locales varían según el tamaño de los mismos. Es cierto que la inversión es alta, como todo en Davos en esta época, pero se trata de eso, de una inversión, no de un despilfarro”.