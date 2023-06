Petro puede ser “empantanado” por investigaciones: The Washington Post

El periódico relató cómo el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, manifestó su indignación en grabaciones publicadas por la revista SEMANA, insinuando que la campaña había excedido los límites legales de gasto y amenazando con revelar el origen de los fondos.

Tras hacer un breve resumen del escándalo que involucra al Gobierno, el diario realiza un análisis sobre la posibilidad de que Petro supere el escándalo, asegurando que derrocar a un presidente es un desafío en Colombia, dado que ningún presidente en ejercicio ha sido destituido, y según analistas, Petro sobrevivirá.

No obstante, el periodista afirma que al mandatario le resultará difícil encubrir el escándalo, dado que ya se han iniciado indagaciones por parte de la Fiscalía General sobre las intervenciones ilegales y una pesquisa por parte de la entidad electoral y el comité de ética de la Cámara baja para determinar si la campaña de Petro violó la ley o no.

“El escándalo podría prolongarse por mucho tiempo con el gobierno empantanado en las investigaciones”, según destaca el Washington Post en el artículo. Lea aquí: Respaldan a Vicky Dávila ante rumores de salida del diario Semana

En una sección aparte, el texto sobre la crisis gubernamental de Petro afirmó que a pesar de la situación de incertidumbre que experimenta la nación debido a la partida de dos colaboradores cercanos al gobierno, el reportero de Bloomberg asegura que los mercados han reaccionado de manera positiva ante el escándalo.

“Muchos inversionistas temían que los proyectos de ley de asistencia social acabaran con el déficit fiscal y se sintieron aliviados de que las propuestas de Petro fueran derrotadas o suavizadas”, afirma el texto, asegurando que la divisa colombiana se fortaleció cuando los seguidores de Petro dentro del partido comenzaron a fragmentarse.

El artículo del periódico norteamericano concluye que, de acuerdo con el estudio realizado sobre la crisis, no se espera que el gobierno de Petro llegue a su fin, puesto que “si bien su capacidad para aprobar legislación puede estar severamente restringida en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso”