Petro cuestiona altas tarifas de energía: alcaldes responden

Petro citó una publicación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), que reporta que la variación anual del IPC de los servicios de electricidad para agosto de 2022 fue de 25,9%; no obstante, en ocho ciudades de la Costa Caribe esas variaciones superan las del promedio nacional: Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar (40,4%) y Montería (40,4%).

En Cartagena

Dau se pronunció

Y continuó: “Las empresas de servicios públicos nos están metiendo la mano en lo más profundo del bolsillo. No estoy de acuerdo con hacer paros, marchas y protestas porque este problema no fue causado por el gobierno de Petro, sino por el anterior”.

El alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro escuchó las solicitudes de los alcaldes de la región Caribe, señalando que no está de acuerdo con realizar marchas contra la empresa de energía. “El presidente Petro y la ministra de Minas han dicho que hay que revisar el tema de altas tarifas. Hace una semana tuve una reunión con Minminas y nos manifestó los problemas con la CREG”, aseguró el mandatario de los cartageneros.

En Córdoba

El gerente general de la compañía, Javier Lastra, indicó que este caso podría estar asociado con el alza de las tarifas en Córdoba. Y acotó: “Esta no es la forma de abordar los temas. Las tarifas de energía responden a una metodología que las empresas como Afinia aplican. Incendiar sus carros no contribuye en nada a la discusión”.

Expertos

William Murra, ingeniero eléctrico y analista, aseguró que el aumento en las facturas obedecería a las pérdidas de energía que ha tenido el operador y que ahora tendrán que asumir los usuarios, pues el valor de la facturación aumentó un 43,5%. “Resulta que los usuarios que estamos pagando y siendo honestos con la empresa, que no estamos cometiendo adulteraciones, estamos pagando las pérdidas no técnicas, que se definen como ineficiencia administrativa y operativa. Esas pérdidas subieron del 7 al 35% de la noche a la mañana, porque así se lo permitió el Ministerio de Minas”, dijo.

Y concluyó: “Ellos -Afinia- hacen un cálculo desde que llegaron hasta diciembre de 2021. Manifiestan que se perdió mucha energía y no se la cobraron a nadie. A nosotros no nos interesa si se perdió porque se la estaban robando o porque son barrios subnormales. Es que no solo estamos pagando lo que consumimos, sino lo que roba tu vecino más un retroactivo por ese robo. Eso es espeluznante”.