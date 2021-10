El alcalde de la Localidad 1, Luis Negrete, se excusó por no asistir debido a que lideraría procesos relacionados con usos indebidos del espacio público en terrenos de bajamar. En el documento enviado expresó que su dependencia no lleva ningún proceso relacionado con la subestación, ya que dentro de sus funciones y competencias “no está la de control y planeación urbana”.

Planeación territorial

Juan David Franco, secretario de Planeación, indicó que al proyecto en años anteriores no se le dio viabilidad ni certificado de uso del suelo porque el establecimiento no cumplía con los requerimientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para estar en esta zona residencial, y por no haberse sido socializado con los vecinos, lo cual es una obligación.