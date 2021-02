Apoyo

Agregó que los contratos de peajes en Cartagena tienen que modificarse legalmente, pues considera que son leoninos, en contra del Distrito. “Hay que modificar legalmente ese tipo de contratación de los peajes en el país. En Cartagena hemos venido apoyando las protestas y también presentando propuestas”, señaló Bermúdez.

Aparte de que algunos estén de acuerdo o no con la actitud del alcalde, la situación por los peajes en Cartagena ha causado revuelo nacional, teniendo en cuenta además que los transportadores de carga en el país se quejan también por lo que consideran alzas excesivas en los peajes de algunas regiones.

Además, el tema se ha vuelto presa del debate político, por lo que muchos creen que serán el caballo de batalla de sectores políticos ante las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso de la República.

Al respecto opinó Julio Amezquita, director del Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena.

“Creo que en este momento que algunos políticos salgan después de veinte años de no haber hecho nada a hacer parte de la discusión, y como el tema ha tomado vitrina, obviar cuál fue el protagonismo del grupo de colación de los cartageneros que realmente se pusieron detrás de esto, me parece un golpe o una circunstancia meramente oportunista. Lo de fondo es que dentro de las jurisdicciones de las ciudades, donde hay perímetro urbano, no puede haber peajes. La política nacional debe cambiar porque no puede haber concesiones sobre vías hechas, por más que las mejoren y arreglen.

“Las concesiones deben ser sobre vías nuevas, donde el inversor coloca, siempre y cuando el ciudadano ya tenga opción de una vía nacional a la que no le coloquen peaje. Si el ciudadano decide que esa vía tiene un costo-beneficio en términos de velocidad y tiempo, pues que pague; pero no cuando constituye un monopolio de un solo sistema sobre la accesibilidad en determinadas regiones del país”, dijo Amezquita.