“80 mil desempleados en Cartagena se rebuscan con el mototaxismo. Sacar las motos de las principales vías de la ciudad no debe ser a la brava, cualquier medida debe ser a mediano y largo plazo. El pueblo no debe pagar los platos rotos de la crisis de Transcaribe”, tuiteó ayer Armando Córdoba, exsecretario de Participación de Cartagena y uno de los líderes de la campaña de William Dau a la Alcaldía. Que la tesis la haya proferido alguien que no es un reconocido detractor del mandatario dice mucho con relación a la falta de consenso alrededor del mototaxismo.

Hoy, disturbios en las calles y vandalización de buses de Transcaribe se presentaron en diferentes partes de la ciudad durante la jornada de paro de los mototaxistas ante el decreto 0279 de 2022, expedido por la Alcaldía, que regula la movilidad de las motocicletas por Cartagena. La restricción de estas por la avenida Pedro de Heredia fue uno de los detonantes de las manifestaciones y actos de violencia.