Además de señalar que no se ha delimitado el objeto social de la empresa, Funcicar señala que hay condiciones que se deben revisar.

“El proyecto estima ingresos en condiciones favorables de mercado por $3.695 millones anuales y se proyectan gastos administrativos y de personal por valor de $3.486 millones. Estas proyecciones no contemplan dificultades que se pudieran presentar en el modelo y administración del negocio. Este escenario afectaría el presupuesto y precisaría financiación de la Gobernación, dado que no se presentan fuentes alternas de financiación. De manera inicial, la administración departamental aportará $410 millones correspondientes al 80% del capital social, no se establece la fuente de esos recursos”.