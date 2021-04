A su turno, el concejal Fernando Niño, citante del debate, aseguró que hay presuntas irregularidades de parte del Distrito por haber pagado vigencia del año 2020 antes de ponerse al día con la vigencia del 2019, generando así demandas ejecutivas por todos los dineros dejados de cancelar y que hay sentencias condenatorias contra el Distrito, que están sumando intereses del 2019 y 2020.

“Estamos pagando 2021 y no se han realizado acuerdos de pago, por lo menos de condonación del interés para que la deuda no siga creciendo”, expresó, agregando que habría riesgo de que el Distrito pierda recursos de la Nación (de las trasferencias para el pago de subsidios) por no cancelar las deudas con las empresas de servicios.

Niño también se refirió a los pagos a la empresa Veolia, señalando que en 2020 se le cancelaron $15 mil millones, mientras que a Pacaribe solo le pagaron $1.500 millones.

“Del 2020, a Pacaribe se le adeudan $6.500 millones y a Veolia 1.400 millones; y a Aguas de Cartagena $3.182 millones. A Veolia se le entregó de forma directa el servicio de aseo en Bazurto y también la prestación de servicios especiales de recolección de arena en la avenida Santander, que no hace parte del perímetro donde Veolia presta los servicios de aseo. Nos asaltan esas dudas del tratamiento de la administración frente a Veolia, porque queremos saber si tiene que ver con las relaciones de funcionarios de la administración con Veolia. Quiero saber si un familiar de la secretaria General encargada trabaja en Veolia y si ella trabajó allá; y si ha participado en trámites de pago o si considera que tiene algún impedimento”, expresó Niño.

Frente a esto, Myrna Martínez respondió: “Yo fui directora jurídica de Urbaser, que actualmente se denomina Veolia, que ahora no tiene la misma razón social de la empresa que yo acompañé en aquella oportunidad, hace más de diez años. Por eso no me considero inmersa en ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad. Respecto a que tengo un familiar en esa empresa, esto es cierto; sin embargo, esta persona no ostenta cargo directivo y en ese sentido tampoco me he es dado declararme impedida ni representa sobre mí ninguna inhabilidad”.