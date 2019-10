Padauí dice que aceptará curul en la Asamblea

Un cupo menos para disputar habrá en la Asamblea departamental tras las elecciones regionales del domingo pasado. La cifra repartidora será otra y ahora habrá 13 curules (eran 14), pues Hernando Padauí confirmó que sí aceptará el cupo que le corresponde en esta corporación por ley.

Esto por la llamada ley del segundo, adoptada en el Estatuto de Oposición, que indica que los candidatos que queden de segundos en las elecciones a alcaldías o gobernaciones, tendrán un cupo asegurado en los concejos o asambleas. En el caso de Padauí ocurre una situación especial, pues en las elecciones a la Gobernación de Bolívar (que ganó Vicente Blel Scaff), el segundo lugar lo obtuvo el voto en blanco. La de Padauí fue la tercera votación.

Sin embargo, la norma advierte que en caso que el voto en blanco o los promotores de este obtengan la segunda votación en las elecciones, la misma no será tenida en cuenta. Hay que tener en cuenta que el aceptar o no lo tendrá que hacer formalmente cuando terminen los escrutinios. En el caso de William García en la Alcaldía de Cartagena, aún no decide si aceptará o no la curul en el Concejo.