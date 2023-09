Otra renuncia: candidato a la Alcaldía de Cartagena se retira por amenazas

Héctor Pérez, abogado y conocido veedor en la ciudad, renunció a su candidatura por la Alcaldía de Cartagena. El hasta hoy avalado por el partido cristiano Colombia Justa Libres se ha ganado un nombre por su activismo en defensa de nativos y campesinos en líos de tierras, en contra de los excesos en las tarifas de energía y contra los peajes internos. Lea: Otra renuncia: candidato a la Alcaldía de Cartagena se une a Yamil Arana

“Ante la situación de riesgo inminente de mi seguridad personal por mis acciones como abogado y veedor ciudadano, y ante la negligencia de los organismos de seguridad del Estado para brindarme seguridad, me vi obligado a suspender mis actividades de campaña hace unas semanas. Pero no ha habido avances en las investigaciones de mis denuncias ante la Fiscalía y no he tenido protección. Por este motivo renuncio a mi candidatura”, informó Pérez hace unos minutos.

Y agregó: “Seguiré como toda mi vida lo he hecho, defendiendo las causas populares y sociales desde mi actividad profesional como abogado. Seguiré con mi ímpetu por contribuir a una sociedad mas justa y equitativa, buscando reducir las tarifas de energía, que no haya mas peajes en la ciudad, la entrega y recuperación de las tierras a los campesinos y nativos, y la lucha contra la corrupción como siempre lo he hecho, desde que fundamos el Frente contra la Corrupción junto a Milcíades Garcés (Q.E.P.D) y Jorge Piedrahíta (Q.E.P-D), entre otros.