Otra derrota para el Gobierno Petro, perdió la Comisión I del Senado

Esta elección se puede llamar como crónica de una derrota anunciada, todo porque desde el pasado 20 de julio cuando el gobierno perdió el manejo de la Presidencia del Senado con la elección de Iván Name, se previó que iba a suceder lo mismo cuando se diera la elección en la Comisión Primera, que es la que estudia los temas de asuntos constitucionales.

Una dura y nueva derrota sufrió este martes el gobierno nacional y el Pacto Histórico, al no lograr conseguir la presidencia de la Comisión Primera del Senado, la considerada ‘joya’ legislativa en donde no logró tener las mayorías, es decir los partidos no le acompañaron.

Una voz más que a la postre suscitó una dura reacción del postulado López, fue la dio la senador uribista Paloma Valencia, quien aseguró que el senador del Pacto Histórico en su corto paso por la presidencia del Senado, menos de un mes en junio pasado, no sólo irrespeto el reglamento del Congreso, sino que “se burló de los derechos de la oposición, no tenemos ánimo para votar por López”.

“No se puede argumentar que por eso no pueden votar por mí, jamás le cercené un derecho a los compañeros de la oposición, los invito a mantener la confianza y la tranquilidad”, declaró el senador López.

"No se puede argumentar que por eso no pueden votar por mí, jamás le cercené un derecho a los compañeros de la oposición, los invito a mantener la confianza y la tranquilidad", declaró el senador López.

Pero fue tal el rechazo que había hacia López y a que el gobierno impusiera el presidente, que el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe), sostuvo que "debo dejar claro que yo no he hecho acuerdos con nadie y no he empeñado mi apoyo a nadie, soy un senador independiente, Petro no puede creer que el Congreso es una notaría".