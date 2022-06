Otra baja en el gabinete de Dau: renuncia el secretario de Participación

Y agregó en torno a los motivos: “Hoy he tomado la decisión de renunciar para acompañar al Pacto Histórico. Colombia atraviesa por una profunda oportunidad de construir una hoja de ruta para su futuro e ir cerrando las brechas de desigualdad y pobreza que hay. Invito a todas las personas que se sumen a esta apuesta de país y de nación. Hoy mucha gente está del lado de Francia Márquez, una mujer que representa mucho como lideresa afro, víctima del conflicto armado y madre cabeza de hogar. Es la voz de los que no tienen voces. Ella y Gustavo Petro reconocen que se puede trabajar por un cambio sin importar las diferencias”.

El exsecretario de Participación colgó un vídeo en sus redes sociales un mensaje de despedida y con alta carga electoral, hecho después de su renuncia para no incurrir en indebida participación en política, como funcionario, y afectar a la administración que hoy deja.

El exsecretario de Participación colgó un vídeo en sus redes sociales un mensaje de despedida y con alta carga electoral, hecho después de su renuncia para no incurrir en indebida participación en política, como funcionario, y afectar a la administración que hoy deja.

¿Qué dice el Concejo?

Aunque Correa en su mensaje de despedida en ningún momento deja entrever que su renuncia tenga algo que ver con esto. En la misma línea, Gloria Estrada, presidenta del Concejo de Cartagena, precisó: “La verdad es que eso no se había pensado ninguna moción de censura. Antes debíamos escuchar sus descargos. Más bien él sabe que no hizo nada y no soportaría el debate”.

Y añadió: “La verdad es un problema de fondo donde hay muchos responsables. Es crucial que a los adultos mayores en esta administración se les pueda dar una atención digna”.

La concejala del Partido Liberal expresó su preocupación con esta renuncia. “Es preocupante que la Secretaria de Participación, una de las más importantes para la ciudad, haya tenido secretarios que no han podido sacar los programas adelante. Esperamos que la persona que llegue sea idónea para el cargo y que tenga ganas de trabajar”.

Alcaldía nombra secretaria encargada

Tras la renuncia de Miguel Ángel Correa, asume en calidad de encargo de esta unidad, la trabajadora social Cielo Blanco Flórez, actual directora del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, PES-PR.

Blanco Flórez es trabajadora social con especialización en Cooperación Internacional y maestría en Desarrollo Social, con más de 12 años de experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado y participado en diversos proyectos en beneficio de las comunidades vulnerables desde entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y en el Departamento de Prosperidad Social.

Asumió como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo en 2020, donde lideró procesos comunitarios y de prevención de la Covid-19 con programas como Barrio Heroico, que permitieron disminuir la velocidad de contagio del coronavirus en la primera y segunda ola de la pandemia en Cartagena. También lideró el Plan Decenal de Cultura Ciudadana, el cual dejó en su etapa de formulación.