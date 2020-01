Organización social rechaza actos recientes de violencia contra mujeres

La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, que en las elecciones regionales pasadas impulsó el voto en blanco para la Alcaldía, el cual quedó en el tercer lugar en las votaciones, rechazó públicamente varios hechos de violencia que han ocurrido en la ciudad, en los que mujeres han resultado afectadas.

Uno de esos hechos lo sufrieron dos mujeres en el sistema de transporte público Transcaribe, siendo una de las víctimas la activista Airlin Pérez.

“En ambos casos, hombres sexualizaron sus cuerpos y establecieron contacto físico no consentido, cosificándolas para su propio placer. Estos eventos han puesto una vez más en evidencia los vacíos jurídicos frente al acoso sexual callejero, viéndonos obligadas a establecer este tipo de denuncias como injuria y no como un tipo de violencia de género. Esto implica que en materia de derecho no acaban de contemplarse las múltiples violencias que enfrentamos las mujeres en todos los espacios. Exigimos medidas para que el transporte público constituya un lugar seguro y habitable para las mujeres; esto es garantizar también nuestro derecho a la ciudad”, señaló el movimiento.

Asimismo, la Mesa se refirió al ataque del que fue víctima la comunicadora social Adriana Molina Cohen, integrante de la colectiva Lesbiana Raras no tan raras, quien fue brutal y desproporcionadamente agredida el pasado 22 de enero por parte de un sujeto que ingresó a hurtar el local de accesorios de celulares en el que trabaja la mujer, en el barrio San José de Los Campanos.